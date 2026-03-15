США намерены восстановить нефтяные санкции против РФ после окончания ближневосточного кризиса
09:30 15.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США планируют восстановить санкции на российскую нефть после того, как выросшие из-за ближневосточного конфликта цены на энергетическом рынке нормализуются. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.
«Я хочу нефти для мира», — сказал он, отвечая на вопрос о причине временного снятия санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России. Трамп добавил, что ограничения, введенные в 2022 году в связи с конфликтом на Украине, «будут восстановлены, как только кризис завершится».
НОВОСТИ
- 10:24 15.03.2026
- Трамп теряет интерес к переговорам по Украине – источники FT
- 09:15 15.03.2026
- Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии гонок «Формулы-1» отменены
- 09:00 15.03.2026
- Трамп: Иран хочет заключить сделку. Но я не хочу этого...
- 20:30 14.03.2026
- Премьер Бельгии считает, что без поддержки США, у ЕС в отношениях с РФ есть «только один путь»
- 20:07 14.03.2026
- Арагчи: Ормузский пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров
- 18:00 14.03.2026
- Трамп надеется, что ряд стран, включая КНР, направят свои корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым
- 17:00 14.03.2026
- Столтенберг: Нет никаких гарантий того, что НАТО переживет президентство Трампа
- 16:09 14.03.2026
- Кобахидзе : Доклад ОБСЕ в отношении Грузии пропитан ложью и политически мотивирован
- 14:34 14.03.2026
- Макрон: Ливан заявил о своей готовности к прямым переговорам с Израилем
- 13:13 14.03.2026
- Министр энергетики США распорядился возобновить добычу нефти у берегов Калифорнии
