США намерены восстановить нефтяные санкции против РФ после окончания ближневосточного кризиса

09:30 15.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют восстановить санкции на российскую нефть после того, как выросшие из-за ближневосточного конфликта цены на энергетическом рынке нормализуются. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Я хочу нефти для мира», — сказал он, отвечая на вопрос о причине временного снятия санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России. Трамп добавил, что ограничения, введенные в 2022 году в связи с конфликтом на Украине, «будут восстановлены, как только кризис завершится».

