0
0
121
НОВОСТИ

Столтенберг: Нет никаких гарантий того, что НАТО переживет президентство Трампа

17:00 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность краха Североатлантического альянса во время текущего срока президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBC.

По словам Столтенберга, которые приводит CBC, «нет никаких гарантий того, что НАТО переживет президентство Дональда Трампа, который довольно открыто выражает свое недовольство альянсом».

«Сильная НАТО полезна для Европы, полезна для Канады, но также полезна и для Соединенных Штатов», — полагает Столтенберг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку