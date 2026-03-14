Столтенберг: Нет никаких гарантий того, что НАТО переживет президентство Трампа
17:00 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность краха Североатлантического альянса во время текущего срока президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBC.
По словам Столтенберга, которые приводит CBC, «нет никаких гарантий того, что НАТО переживет президентство Дональда Трампа, который довольно открыто выражает свое недовольство альянсом».
«Сильная НАТО полезна для Европы, полезна для Канады, но также полезна и для Соединенных Штатов», — полагает Столтенберг.
НОВОСТИ
- 16:09 14.03.2026
- Кобахидзе : Доклад ОБСЕ в отношении Грузии пропитан ложью и политически мотивирован
- 14:34 14.03.2026
- Макрон: Ливан заявил о своей готовности к прямым переговорам с Израилем
- 13:13 14.03.2026
- Министр энергетики США распорядился возобновить добычу нефти у берегов Калифорнии
- 12:00 14.03.2026
- Визит премьера Израиля в Россию остается в планах – посол Одед Йосеф
- 11:15 14.03.2026
- ГигаЧат стал экспертом в фешен-индустрии
- 09:50 14.03.2026
- По приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
- 09:20 14.03.2026
- Российская нефть мировому рынку сейчас просто необходима - Песков
- 09:15 14.03.2026
- Морпехи США из Японии отправлены на Ближний Восток, возможно, для захвата иранских островов - эскперт
- 09:10 14.03.2026
- Температура воздуха в Москве может опуститься с +14С днем до -2С ночью - синоптики
- 09:00 14.03.2026
- За информацию об иранских руководителях Госдеп США предлагает награду в 10 млн долл
