Трамп теряет интерес к переговорам по Украине – источники FT

10:24 15.03.2026 Источник: РБК

Посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик, поскольку президент страны Дональд Трамп теряет интерес к переговорам, заявили чиновники и дипломаты в беседе с Financal Times (FT).

Одним из факторов, повлиявших на это, они назвали кампанию Вашингтона против Ирана. Конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание США, говорят европейские дипломаты. На прошлой неделе американские чиновники сказали европейским коллегам, что Вашингтон не будет ужесточать санкции против российской нефтяной промышленности, сообщили два дипломата из Евросоюза. Россия считает санкции незаконными.

Переговоры между Киевом и Москвой при посредничестве США «действительно находились в опасной зоне», заявил высокопоставленный европейский чиновник. (РБК)

