Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии гонок «Формулы-1» отменены
09:15 15.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменило этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба «Формулы-1».
«Хотя это было трудное решение, к сожалению, на данном этапе оно является правильным, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал президент и генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.
