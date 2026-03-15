Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии гонок «Формулы-1» отменены

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменило этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба «Формулы-1».

«Хотя это было трудное решение, к сожалению, на данном этапе оно является правильным, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал президент и генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.