Трамп: Иран хочет заключить сделку. Но я не хочу этого...

09:00 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен заключать с Ираном соглашение, которое прекратит боевые действия.

"Иран хочет заключить сделку. Но я не хочу этого, потому что условия соглашения еще недостаточно хорошие", - сказал Трамп в интервью NBC News.

При этом американский лидер отказался подробно изложить, какие пункты, по его мнению, должны быть в соглашении, отметив, что Иран должен будет обязаться не разрабатывать ядерное оружие.