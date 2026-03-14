Кобахидзе : Доклад ОБСЕ в отношении Грузии пропитан ложью и политически мотивирован
16:09 14.03.2026 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал обнародованный на этой неделе доклад "Московского механизма" ОБСЕ в отношении страны ложным и политически мотивированным.
"От начала и до конца этот доклад "Московского механизма" в отношении Грузии пропитан ложью и политически мотивирован", - сказал Кобахидзе журналистам в субботу. Он считает, что доклад "Московского механизма" по Грузии является продолжением непрекращающихся в последние годы нападок европейской бюрократии на его страну.
