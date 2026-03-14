НОВОСТИ

Арагчи: Ормузский пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров

20:07 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран не перекрывал Ормузский пролив, проход по нему невозможен только для танкеров США и Израиля. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Ормузский пролив открыт, он закрыт только для танкеров и судов, которые принадлежат нашим врагам, тем, кто атакует нас и наших союзников. Остальные могут проходить, но, конечно, многие предпочитают не делать этого из соображений безопасности. <…> Могу лишь сказать, что пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров», — сказал он в интервью телеканалу MS Now.

НОВОСТИ

20:30 14.03.2026
Премьер Бельгии считает, что без поддержки США, у ЕС в отношениях с РФ есть «только один путь»
0
46
18:00 14.03.2026
Трамп надеется, что ряд стран, включая КНР, направят свои корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым
0
297
17:00 14.03.2026
Столтенберг: Нет никаких гарантий того, что НАТО переживет президентство Трампа
0
404
16:09 14.03.2026
Кобахидзе : Доклад ОБСЕ в отношении Грузии пропитан ложью и политически мотивирован
0
406
14:34 14.03.2026
Макрон: Ливан заявил о своей готовности к прямым переговорам с Израилем
0
482
13:13 14.03.2026
Министр энергетики США распорядился возобновить добычу нефти у берегов Калифорнии
0
514
12:00 14.03.2026
Визит премьера Израиля в Россию остается в планах – посол Одед Йосеф
0
537
11:15 14.03.2026
ГигаЧат стал экспертом в фешен-индустрии
0
607
09:50 14.03.2026
По приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
0
685
09:20 14.03.2026
Российская нефть мировому рынку сейчас просто необходима - Песков
0
621

