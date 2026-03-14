Арагчи: Ормузский пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров
20:07 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран не перекрывал Ормузский пролив, проход по нему невозможен только для танкеров США и Израиля. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
«Ормузский пролив открыт, он закрыт только для танкеров и судов, которые принадлежат нашим врагам, тем, кто атакует нас и наших союзников. Остальные могут проходить, но, конечно, многие предпочитают не делать этого из соображений безопасности. <…> Могу лишь сказать, что пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров», — сказал он в интервью телеканалу MS Now.
