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Пошлины, введенные Трампом по отношению к Швейцарии, повергли Берн в шок - СМИ

15:30 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швейцарии «в шоке» от решения президента США Дональда Трампа обложить швейцарский экспорт пошлиной в размере 39%. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Неясно, что США хотят от нас», — заявил изданию неназванный швейцарский депутат. Он добавил, что власти в Берне находятся «в состоянии шока».

Как отмечает издание, правительство конфедерации ранее заявило, что шаг американской администрации вызывает «глубокое сожаление». FT обращает внимание, что пошлины, о введении которых было объявлено 1 августа, что совпало с национальным праздником — днем основания Швейцарии, оказались даже выше, чем Трамп анонсировал до этого. Под особый удар попала фармацевтическая промышленность альпийского государства.

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