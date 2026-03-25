С 1 мая из России запрещается вывозить более 100 гр аффинированного золота в слитках - указ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с мая ограничений на вывоз золота в слитках. Документ ("Об особом порядке вывоза наличной валюты РФ и аффинированного золота в слитках из РФ") датирован 25 марта, он опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Согласно указу, в общем случае физлицам с 1 мая будет запрещено вывозить из России слитки суммарным весом более 100 г.

Этот запрет не коснется путешественников, вылетающих из аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" - и аэропорта Владивостока "Кневичи", при условии, что у них есть разрешение от Пробирной палаты.