С 1 мая из России запрещается вывозить более 100 гр аффинированного золота в слитках - указ

21:40 25.03.2026 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с мая ограничений на вывоз золота в слитках. Документ ("Об особом порядке вывоза наличной валюты РФ и аффинированного золота в слитках из РФ") датирован 25 марта, он опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Согласно указу, в общем случае физлицам с 1 мая будет запрещено вывозить из России слитки суммарным весом более 100 г.

Этот запрет не коснется путешественников, вылетающих из аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" - и аэропорта Владивостока "Кневичи", при условии, что у них есть разрешение от Пробирной палаты.

22:30 25.03.2026
Арагчи: Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким дружественным странам, например, России…
22:23 25.03.2026
«Роснефть» поддерживает значимые культурные проекты
22:00 25.03.2026
В РФ вводится запрет на вывоз физлицами в страны ЕАЭС рублей в сумме, превышающей эквивалент в 100 тыс долл
21:01 25.03.2026
Назначена дата и место встречи президента США с председателем КНР
19:44 25.03.2026
После проверки ИИ, издательство снова проверяет литературу на соответствие закону о запрете пропаганды наркотиков
19:00 25.03.2026
Ввод объектов индивидуального жилищного строительства за январь–февраль 2026 года снизился в РФ почти на 40% - Минстрой
18:40 25.03.2026
Иранские военные утверждают, что на Ближнем Востоке уничтожены все базы США
18:18 25.03.2026
В конкурсе «Цифровой марафон» зарегистрировались уже десятки тысяч участников
18:17 25.03.2026
СберЧаевые стали лидером рынка электронных чаевых
17:40 25.03.2026
Песков отметил большой спрос в мире на российскую нефть
