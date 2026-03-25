«Роснефть» поддерживает значимые культурные проекты

22:23

«Роснефть» продолжает поддерживать яркие культурные проекты в России, сообщила компания 25 марта – в День работника культуры. Среди наиболее значимых – сотрудничество с Государственным Эрмитажем. В 2025 году в Главном штабе при поддержке крупнейшей нефтяной компании РФ были открыты два первых зала новой постоянной экспозиции «Искусство эпохи модерна», посвященные художникам второй половины 1880-х – конца 1890-х годов. Посетители Эрмитажа могут увидеть предметы, созданные мастерами ведущих европейских и российской школ на рубеже XIX – XX веков. Через несколько лет новая экспозиция займёт уже пять залов.

В Еврейском музее и центре толерантности ранее при содействии «Роснефти» организовали экспозицию «Иосиф Бродский. Место не хуже любого» и выставку «Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889-1924».

А в Волгограде при поддержке «Роснефти» прошел концерт, посвященный 95-летию Александры Пахмутовой.

Поддержку нефтяников получил и международный проект, позволивший представить российское искусство в Индии. В декабре 2025 – январе 2026 года в национальной Академии искусств Lalit Kala Akademi в Нью-Дели и в Национальной галерее современного искусства Мумбаи проходила выставка народного художника России Никаса Сафронова под названием Dream Vision. Выставка, на которой представлялись 100 работ Сафронова, оказалась наиболее посещаемой в Индии за последние 60 лет. А в Москве при поддержке компании на Манежной площади состоялся Фестиваль Индии. Его посетители смогли принять участие в мастер-классах по йоге, росписи хной и хинди, посетить выставку предметов искусства из Индии, увидеть выступления индийских артистов.