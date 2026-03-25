СберЧаевые стали лидером рынка электронных чаевых
18:17 25.03.2026
СберЧаевые стали драйвером дополнительного дохода для рестораторов и заняли 45,8% рынка безналичных чаевых, сообщает пресс-служба Сбера. Мощным катализатором роста оказался запуск чаевых прямо на сенсорных терминалах с камерой.
С ноября 2025 года Сбер предложил заведениям сценарий — чаевые в одну транзакцию вместе с оплатой счёта на том же терминале. По данным банка, за первый месяц работы сервиса на POS-терминалах оборот чаевых в заведениях-первопроходцах вырос на 24%. К системе уже присоединилось больше ста ресторанов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
В декабре 2025 года оборот СберЧаевых достиг 747 млн рублей — это на 61% выше показателя 2024 года (464 млн рублей в декабре) и в 4,5 раза больше, чем в 2023 году (167 млн рублей в декабре). При этом доля сервиса на российском рынке безналичных чаевых за январь 2026 года выросла ещё на 0,5 процентного пункта и достигла 45,8%.
География безналичной благодарности тоже показательна. Самую большую сумму в декабре СберЧаевые собрали в Москве — 297 млн рублей. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (80 млн) и Свердловская область (27 млн). А вот по доле рынка лидируют другие регионы: Республика Хакасия (70,4%), Тульская (69,5%), Владимирская (64,7%), Амурская (64,2%) и Тамбовская (59,8%) области.
В декабре сразу два посетителя оставили чаевыми по 100 тыс. рублей. Ещё трое отдали официантам 93 тыс., 84 тыс. и 62 тыс. рублей соответственно. В терминалах Сбера можно оставить как персональные (конкретному сотруднику), так и командные (всему заведению) чаевые.
Подключить сервис может любой ресторан — через личного менеджера или оставив заявку на сайте Сбера. Если СберЧаевые уже подключены у партнера, то настроить их отображение на банковском терминале можно в личном кабинете «СберБизнес». Формат интеграции бизнес выбирает сам: чаевые на чеке, на QR-носителях, прямо на терминале или через API на сайте заведения.
