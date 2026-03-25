После проверки ИИ, издательство снова проверяет литературу на соответствие закону о запрете пропаганды наркотиков

Издательство «Эксмо» проводит повторные проверки литературы на соответствие закону о запрете пропаганды наркотиков после проверки искусственным интеллектом. Об этом сообщил генеральный директор издательства Евгений Капьев, комментируя ошибку ИИ, который счел фамилию писателя Виктора Драгунского «запрещенной».

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, согласно которым произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью.

«Вчера всех взволновал мой пост в Telegram-канале про ошибки искусственного интеллекта при анализе книг на соответствие законодательству. Речь идет о том, что фамилию Виктора Драгунского ИИ по ошибке определил как «запрещенную», будто она подпадает под запрет по закону о пропаганде наркотиков. Из-за «Драг», или «drug», как считал искусственный интеллект. Еще из примеров: ИИ на слово «героиня» в тексте тоже плохо реагирует. Подобных ошибок действительно много, и их приходится вручную перепроверять. Это колоссальная работа», – сказал Капьев.