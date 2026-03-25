В конкурсе «Цифровой марафон» зарегистрировались уже десятки тысяч участников

В конкурсе Сбера по развитию IT-навыков «Цифровой марафон» уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок», предназначенной для тех, кто делает первые шаги в информационных технологиях. Среди них представители финансового сектора, сфер образования и промышленности. Категории «Исследователь» и «Эксперт» – для участников с начальными знаниями и для профессионалов – выбрали 30% и 7% соответственно. В этих категориях за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников – в возрасте от 31 до 45 лет.

В этом году впервые доля девушек среди участников составила более 50%. Больше всего от них поступило заявок в категорию «Новичок» – 60,5%. Доля участниц в категории «Исследователь» составила почти 30%, а среди «Экспертов» – 17%.

Конкурс «Цифровой марафон» помогает участникам оценить и повысить свой уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования. Программа включает четыре этапа: образовательный, онлайн-тестирование, проектный и финальный. По итогам первых трех этапов будут определены три победителя уровня «Новичок», а финалисты в категориях «Исследователь» и «Эксперт» продолжат бороться за победу на финальном, очном этапе.

23-летний Андрей Корчемкин из Кирова, сейчас проживающий в Санкт-Петербурге, в прошлом году занял второе место в категории «Исследователь». Он поделился своей историей о том, как победа в конкурсе помогла не только найти работу, но и обрести уверенность в своих профессиональных возможностях.

«В 2025 году я заканчиваю бакалавриат и мне нужно искать работу, я понял проблему: мой опыт выглядел слабо на бумаге, – рассказал он. – В январе 2025, когда стартовала регистрация на новый Цифровой марафон, я принял решение: это мой шанс получить «сертификат о профпригодности». Я шел туда не за призами (хотя они приятные), а за строчкой в резюме, которую невозможно обесценить. Я выделил конкурс как главный проект первой половины 2025 года. Результат: 2-е место в категории «Исследователь», которое открыло мне дверь в карьеру middle-инженера, минуя этап «джуниор с годом опыта в компании».

«Победа в конкурсе «Цифровой марафон 2025» стала переломным моментом в моей карьере и самовосприятии как специалиста, – отметил он. – До марафона я видел себя максимум как стажера или джуниора, несмотря на три года фриланса и победы в региональных хакатонах. Строчка о втором месте в «Цифровом марафоне» в категории «Исследователь» в разделе достижений изменила все. Уже в сентябре 2025 я получил оффер в крупной компании на позицию middle ML-инженера с зарплатой вверху вилки на мидла. На собеседовании HR-специалист мне так и сказал: «Мы обратили внимание на ваше резюме именно из-за победы в «Цифровом марафоне».

«Победа дала мне уверенность в праве называть себя профессионалом, – подчеркнул Андрей Корчемкин. – Я перестал сравнивать себя с другими, с их способностями. Понял, что мои реальные навыки и доказанная способность решать задачи ценнее всего. Это освободило огромное количество ментальной энергии, которую я раньше тратил. Я шел туда как на последний шанс доказать, что я реальный специалист, а не «фрилансер без опыта». Мотивация сыграла роль – когда на кону вся твоя будущая карьера, ты мобилизуешься иначе».

В этом году специально для конкурса Сбер разработал виртуальное пространство. В нем участники могут общаться, проходить квесты и образовательные задания, изучать возможности ГигаЧата, а также получать баллы в общий зачет конкурса.

1 марта на площадке открылась киберзона. Здесь участники могут пройти четыре игры на реакцию, логику и внимание от «Школы 21» и «Нетологии». Также можно пройти квест от амбассадоров конкурса – победителей прошлого года. Он поможет прокачать мягкие навыки и подготовиться к вызовам марафона.

Победитель, занявший первое место в категории «Эксперт», получит 1 млн руб., в категории «Исследователь» – 500 тыс. руб. Призеры уровня «Новичок» получат ценные призы от Сбера. Всех призеров в каждой категории также ожидают сертификаты на обучение в «Нетологии».