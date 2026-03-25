В РФ вводится запрет на вывоз физлицами в страны ЕАЭС рублей в сумме, превышающей эквивалент в 100 тыс долл

22:00 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете вывоза физическими лицами из РФ в государства-члены Евразийской экономического союза наличных рублей на сумму свыше $100 тыс., за рядом исключений. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства-члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в документе.

