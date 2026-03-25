Арагчи: Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким дружественным странам, например, России…

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам, принадлежащим странам, которые исламская республика считает дружественными. В частности, пользоваться проливом смогут Россия, Индия и Китай, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — подчеркнул иранский министр. Его слова распространило агентство Tasnim.