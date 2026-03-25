Ввод объектов индивидуального жилищного строительства за январь–февраль 2026 года снизился в РФ почти на 40% - Минстрой

Объем ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за январь–февраль 2026 года снизился в РФ почти на 40%. Об этом сообщил в ходе заседания комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Самое большое снижение по объемам ввода в общей структуре ввода жилья в РФ за первые два месяца 2026 года показывает ИЖС, это минус 39% или 10 млн кв. м», — сказал Стасишин.