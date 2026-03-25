НОВОСТИ

Назначена дата и место встречи президента США с председателем КНР

21:01 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской администрации Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 14 и 15 мая. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Долгожданная встреча президента Трампа с председателем КНР Си [Цзиньпином] состоится в Пекине 14 и 15 мая», — сказала она. Ливитт добавила, что ответный визит председателя КНР в США ожидается позднее в текущем году.

