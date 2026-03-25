Иранские военные утверждают, что на Ближнем Востоке уничтожены все базы США

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке и призывает «требовать изгнания американских военнослужащих» из региона. Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

«Учитывая, что все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и военнослужащие сбежали и прячутся в убежищах вне баз. Мы их ищем и призываем жителей стран региона сообщать о местах их укрытия и одновременно требовать изгнания американских [военнослужащих] из региона для обеспечения собственной безопасности», — сказал он в ходе брифинга.