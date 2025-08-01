Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины оставила в силе приговор Додику

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении президента Республики Сербской (РС, энтитет БиГ) Милорада Додика. Об этом заявил Радио и телевидению РС адвокат политика Горан Бубич.

По словам Бубича, суд полностью отклонил апелляцию стороны защиты и подтвердил приговор Додику первой инстанции в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования главой Республики Сербской решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта.