Лукашенко и Ким Чен Ын подписали двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул первого».

«Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в публикации.

Ранее Лукашенко назвал документ четко и открыто излагающим цели, принципы взаимодействия, определяющим институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов.