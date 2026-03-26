Собянин: На месте пустыря в Бутовском лесопарке создали современный спорткластер

Резервом для создания в Москве современных пространств для отдыха и спортивных занятий будут неухоженные территории, которые, по словам мэра Сергея Собянина, еще есть в мегаполисе. «Зачастую буквально в двух шагах от жилых кварталов есть возможность создать полноценную инфраструктуру для досуга и активного образа жизни: современные детские и спортивные площадки, прогулочные маршруты, площадки для игр и тренировок четвероногих», - отметил он.

Как отметил градоначальник, например, в прошлом году в Нижегородском районе на улице Нижняя Хохловка на месте бывшего пустыря был создан спортивный кластер. Там появились площадки для стритбола и падел тенниса, скейт-парк, детские площадки с мини скалодромами, полосами препятствий и батутами. На улице Кетчерская в Вешняках гороржане теперь могут заниматься разными видами спорта - футболом, баскетболом, настольным теннисом, летом использовать скейт парк и памп трек, а зимой - каток. На 1 й Сестрорецкой улице в Молжаниновском районе на пустовавшей территории у школы «Перспектива» организовали современный скейт парк, благоустроили зону у пруда и проложили удобные дорожки к остановкам транспорта. А в Северном Бутове в Бутовском лесопарке неухоженная территория площадью около 19 га была преобразована в современный спортивный сквер, где можно поиграть в волейбол, баскетбол, футбол, теннис, позаниматься на силовых тренажерах для взрослых.