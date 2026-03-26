0
0
30
НОВОСТИ

Запасы дальнобойного высокоточного оружия США исчерпаны — Риттер

09:32 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США исчерпали запасы дальнобойного высокоточного оружия и могут начать применять старые свободнопадающие бомбы. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«Как показали обстоятельства, Иран по-прежнему сохраняет очень мощные возможности применять ракеты и беспилотники против Израиля, против американских баз в регионе, против целей в арабских государствах Персидского залива. Иранцы не проявили ни малейшего намерения отступать. Тем временем Соединенные Штаты исчерпали свои дальнобойные высокоточные боеприпасы, крылатые ракеты, авиационные крылатые ракеты. И теперь США вынуждают подходить ближе и использовать старые свободнопадающие бомбы», — сказал Риттер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку