Запасы дальнобойного высокоточного оружия США исчерпаны — Риттер
09:32 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США исчерпали запасы дальнобойного высокоточного оружия и могут начать применять старые свободнопадающие бомбы. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.
«Как показали обстоятельства, Иран по-прежнему сохраняет очень мощные возможности применять ракеты и беспилотники против Израиля, против американских баз в регионе, против целей в арабских государствах Персидского залива. Иранцы не проявили ни малейшего намерения отступать. Тем временем Соединенные Штаты исчерпали свои дальнобойные высокоточные боеприпасы, крылатые ракеты, авиационные крылатые ракеты. И теперь США вынуждают подходить ближе и использовать старые свободнопадающие бомбы», — сказал Риттер.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать