Над регионами РФ за ночь сбиты 125 украинских БПЛА

09:00

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 125 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказали там.