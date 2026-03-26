БПЛА атаковали военную базу США в Саудовской Аравии — Tasnim

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база США на востоке Саудовской Аравии подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Ранее воздушная тревога была объявлена в центральной части Израиля из-за ракетной опасности. Незадолго до этого армия еврейского государства предупредила, что засекла новый ракетный обстрел из Ирана.