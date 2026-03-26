Стармер разрешил британским войскам задерживать суда «теневого флота»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства суда так называемого теневого флота. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

«Премьер-министр согласился с тем, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, подпавшие под санкции Великобритании и следующие транзитом через британские воды», — сказано в нем. В заявлении подчеркивается, что Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш находящимся под санкциями судам. «Это в свою очередь вынудит операторов либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо столкнуться с риском быть задержанными британскими войсками», — утверждается в сообщении.

В канцелярии Стармера добавили, что британские войска и правоохранительные органы будут придерживаться индивидуального подхода в отношении каждого судна и консультироваться с отраслевыми специалистами, прежде чем проводить операцию по их задержанию. «После задержания судна в отношении его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского законодательства о санкциях», — говорится в заявлении.

В общей сложности Великобритания ввела санкции в отношении 544 судов так называемого теневого флота, якобы связанного с РФ.