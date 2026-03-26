Ученик напал на одноклассницу в Челябинске с сигнальным пистолетом

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученик школы № 32 в Челябинске напал с сигнальным пистолетом, арбалетом и газовым баллончиком на одноклассницу, после этого выпрыгнул из окна. Оба получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Инцидент [произошел] в СОШ № 32 города Челябинска. По предварительной информации, ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу, затем выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы», — сказали в пресс-службе.