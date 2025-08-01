Первый серийный комплекс «Орешник» отправлен в войска - Путин

15:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый серийный комплекс «Орешника» произведен в России, ракета поступила в войска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«У нас произведен первый серийный комплекс „Орешника“. Первая серийная ракета. И она поступила в войска», — сказал российский лидер.