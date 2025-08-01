Новый тарифный режим Трампа разжигает глобальную торговую войну — FT
13:32 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение президента США Дональда Трампа повысить торговые пошлины для одних торговых партнеров и снизить для других подливает масла в огонь глобальной торговой войны. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
По данным издания, новый тарифный режим свидетельствует «о смягчении агрессивных пошлин, объявленных президентом в „День освобождения“ 2 апреля, но по-прежнему сохраняет эффективную ставку тарифов США на самом высоком уровне за десятилетия, что подчеркивает стремление Трампа изменить мировой экономический порядок».
«Это новая система торговли», — приводит FT слова высокопоставленного представителя американской администрации. «Мы переходим от механизма, где основным принципом была эффективность любой ценой <…> к системе, где главным правилом является справедливая и сбалансированная торговля», — отметил он.
Хозяин Белого дома ранее заявил, что США готовы к заключению новых сделок по торговым пошлинам. Подобные заявления Трампа, по оценке газеты, «вселят надежду в некоторые страны на возможность быстрой отмены пошлин на свой экспорт».
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