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Власти Ирана считают, что США нарушили два пункта меморандума об урегулировании

14:00 27.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США нарушили два пункта заключенного с Ираном меморандума об урегулировании конфликта, и Тегеран будет отвечать на каждое нарушение. Об этом заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

«США, поддерживая действия своих прокси-сил в регионе (имеются в виду действия Израиля в Ливане — прим. ТАСС), нарушили первый пункт меморандума, а продолжением эскалации напряженности в Ормузском проливе — пятый. Ответ на нарушение любого пункта меморандума будет быстрым и сокрушительным», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

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