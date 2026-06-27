Власти Ирана считают, что США нарушили два пункта меморандума об урегулировании

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США нарушили два пункта заключенного с Ираном меморандума об урегулировании конфликта, и Тегеран будет отвечать на каждое нарушение. Об этом заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

«США, поддерживая действия своих прокси-сил в регионе (имеются в виду действия Израиля в Ливане — прим. ТАСС), нарушили первый пункт меморандума, а продолжением эскалации напряженности в Ормузском проливе — пятый. Ответ на нарушение любого пункта меморандума будет быстрым и сокрушительным», — написал он на своей странице в социальной сети Х.