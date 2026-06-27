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Apple пытается получить разрешение на покупку чипов у компании из КНР, внесенной в «черный список» Пентагона - FT

10:32 27.06.2026 Источник: РБК

Apple ведет лоббистскую кампанию в администрации США, чтобы получить разрешение на закупку чипов памяти у китайской компании CXMT, которую Пентагон включил в «черный список» из-за предполагаемых связей с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, Apple уже более месяца пытается получить одобрение Белого дома, чтобы снизить финансовое давление из-за роста цен на чипы памяти. Компания, которая не ограничена в праве закупок у CXMT или другого китайского производителя YMTC, стремится заручиться гарантиями, что администрация не добавит CXMT в «список сущностей» (Entity List), что фактически запретит поставки.

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