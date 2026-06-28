СМИ назвали цену восстановления разрушений после ударов Ирана по базе США в Бахренйе

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США придется потратить около $400 млн на восстановление инфраструктуры базы американских ВМС в Бахрейне. Такую оценку публикует газета The Wall Street Journal (WSJ) на основе открытых данных Пентагона.

Как отмечает издание, база получила серьезные повреждения в результате ударов Ирана с конца февраля по июнь этого года. Были повреждены более 10 строений, а также 2 терминала спутниковой связи. США эвакуировали большую часть персонала, оставив на базе небольшую команду. По словам источников газеты, Вашингтон хочет модернизировать базу в Бахрейне. Собеседники WSJ не исключили, что от восстановления атакованных объектов могут отказаться. Согласно подсчетам WSJ, возведение новых строений по типу разрушенных без учета укрепления базы и уборки обломков может обойтись в $400 млн.