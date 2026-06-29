Сбер нарастил портфели сбережений, ипотеки и потребительских кредитов

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По итогам первого квартала 2026 года Сбер увеличил долю на рынке сбережений и потребительского кредитования. Ипотечный портфель банка за три месяца вырос на 350 млрд рублей.

На рынке сбережений доля Сбера по итогам марта увеличилась на 0,4 процентного пункта. Рост показал и портфель вкладов банка. За 12 месяцев — с конца февраля 2025 года по март 2026 года — доля Сбера на рынке сбережений выросла на 2,27 процентного пункта.

Банк сохраняет крупнейшую долю на рынке вкладов физических лиц. На протяжении последних десяти лет она находилась в диапазоне от 43,7 до 45,8%.

«Полагаю, что рост доли связан с несколькими факторами, – сказал Павел Самиев, председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам. – Во-первых, конечно, это широкая продуктовая линейка, особенно в части сберегательных продуктов, позволяющая подобрать достаточно индивидуально свой набор практически любой категории клиентов, во-вторых, это понятное желание вкладчиков зафиксировать уровень ставок, доходность в ожидании дальнейшего снижения ключа и соответственно рыночных ставок. По мере дальнейшего смягчения ДКП (а пока даже несмотря на внешнее давление именно этот сценарий базовый) интерес к сберегательным продуктам сохранится, но клиенты будут все-таки более активно перераспределять средства между вкладами, накопительными счетами и инвестиционными продуктами. И конечно этот тренд отражает высокий уровень доверия клиентов к крупнейшей банковской группе страны».

Положительную динамику продемонстрировал и ипотечный бизнес Сбера. По итогам первого квартала 2026 года ипотечный портфель банка увеличился на 3%, или на 350 млрд рублей. Только в марте он вырос на 75 млрд рублей — на 0,6%.

Укрепил Сбер и позиции на рынке потребительского кредитования. За первый квартал доля банка выросла с 38,9 до 39,9%. Рост продолжался на протяжении всех трех месяцев: в январе доля увеличилась на 0,4 процентного пункта, в феврале — на 0,3 п.п., в марте — еще на 0,3 п.п. Таким образом, за квартал Сбер прибавил один процентный пункт и приблизился к 40% рынка потребительского кредитования.

«Рост ипотечного портфеля и доли Сбера в потребительском кредитовании отражает как постепенное восстановление спроса на кредиты (пусть не фронтальное, но у значительной части сегментов заемщиков) на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Постепенно эта тенденция будет укрепляться, хотя кроме стоимости кредита на динамику кредитования, в том числе розничного, влияет и регуляторика (макропруденциальные надбавки), и все-таки есть признаки восстановления сегмента», – отметил Павел Самиев.