Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения — власти

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрельбу в немецком городе Штаде устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения; все погибшие являлись сотрудниками центра по уходу за детьми или службы опеки. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль.

«О преступнике я могу сказать, что речь идет о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», — сказала она. По ее словам, мужчина известен полиции, но его не считали человеком, представляющим опасность для окружающих. «Орудие преступления изъято полицией», — сообщила Шуоль.

«Все убитые являются исключительно сотрудниками учреждения по уходу за детьми или службы опеки», — уточнила она. Шуоль отметила, что причиной преступления мог быть конфликт вокруг прав опеки над 3-месячной дочерью подозреваемого, которая вместе с матерью находилась в учреждении. Они не пострадали.