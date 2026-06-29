Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения — власти
21:20 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стрельбу в немецком городе Штаде устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения; все погибшие являлись сотрудниками центра по уходу за детьми или службы опеки. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль.
«О преступнике я могу сказать, что речь идет о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», — сказала она. По ее словам, мужчина известен полиции, но его не считали человеком, представляющим опасность для окружающих. «Орудие преступления изъято полицией», — сообщила Шуоль.
«Все убитые являются исключительно сотрудниками учреждения по уходу за детьми или службы опеки», — уточнила она. Шуоль отметила, что причиной преступления мог быть конфликт вокруг прав опеки над 3-месячной дочерью подозреваемого, которая вместе с матерью находилась в учреждении. Они не пострадали.
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