На удары США Иран ответил атакой на американские базы в Кувейте и Бахрейне

09:15 Источник: Интерфакс

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в воскресенье утром атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на американские удары по исламской республике, передает агентство Tasnim.

"Корпус стражей исламской революции Ирана, запустив баллистические ракеты и беспилотники, уничтожил восемь важных объектов военной инфраструктуры США на базе Али Аль-Салем в Кувейте и Пятого флота в порту Салман в Бахрейне, чем решительно ответил на недавнюю агрессию США", - заявил КСИР.