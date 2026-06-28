На удары США Иран ответил атакой на американские базы в Кувейте и Бахрейне
09:15 28.06.2026 Источник: Интерфакс
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в воскресенье утром атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на американские удары по исламской республике, передает агентство Tasnim.
"Корпус стражей исламской революции Ирана, запустив баллистические ракеты и беспилотники, уничтожил восемь важных объектов военной инфраструктуры США на базе Али Аль-Салем в Кувейте и Пятого флота в порту Салман в Бахрейне, чем решительно ответил на недавнюю агрессию США", - заявил КСИР.
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