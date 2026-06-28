КСИР пообещал в ближайшие дни устроить «настоящий ад» на ближневосточных базах США
10:22 28.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) предупредил США, что их базы в регионе ждет «настоящий ад» в ближайшее время.
«Беспорядочные обстрелы Сирика со стороны США не решают проблему контроля наших элитных сил над [Ормузским] проливом <…>. А вот американские базы в регионе — это совсем другое дело. В ближайшие дни их ждет настоящий ад», — приводит агентство Tasnim заявление КСИР.
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