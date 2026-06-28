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В Лейпциге из-за жары встали трамваи – не выдерживают рельсы

12:05 28.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение трамваев полностью прекращено в Лейпциге до утра понедельника из-за повреждений инфраструктуры, вызванных экстремальной жарой. Об этом сообщила компания-перевозчик Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

Работа трамвайной сети, как пояснили в компании, приостановлена до 3:30 (4:30 мск) утра понедельника из-за деформации рельсов и стрелочных переводов. Ранее LVB планировала остановить движение только до ночи воскресенья, однако этот период было решено продлить. Высокие температуры привели к тому, что на многих участках сети шовная мастика для асфальта и бетона затекла в стрелки и рельсы, где застыла комками. В компании подчеркнули, что в сложившихся условиях обеспечить безопасное движение трамваев в настоящее время невозможно.

Приостановка коснулась всех трамвайных маршрутов в Лейпциге.

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