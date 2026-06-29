Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу — ЦЕРН

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большой адронный коллайдер (БАК) официально завершил сегодня научную работу после остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц. Во время четырехлетней паузы БАК будет радикально обновлен и превращен в новую научную установку — HL-LHC («Большой адронный коллайдер на высокой светимости»), сообщила пресс-служба ЦЕРН.

«Большой адронный коллайдер превзошел все ожидания. На протяжении двух десятилетий он радикально менял наши представления о том, как устроена Вселенная, и стал вдохновением для многих поколений ученых, инженеров и любителей науки по всему миру. Сегодня мы прощаемся с БАК и готовимся к встрече с его наследником — HL-LHC, который станет мостиком в будущее для нашего ускорителя», — заявил директор ЦЕРН по ускорителям и технологиям Оливье Брюнинг, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Как отмечается в сообщении, в рамках четырехлетней паузы специалисты ЦЕРН планируют радикальным образом обновить комплекс и заменить значительную часть его ключевых блоков. В частности, значительная часть сверхпроводящих магнитов, удерживающих и направляющих поток частиц, будет заменена на новые, более мощные аналоги. В кольцо ускорителя рядом с его ключевыми детекторами будут установлены специальные системы, повышающие частоту столкновения частиц.

Также физики планируют заменить большое число участков кольца БАК и фактически полностью обновить три его ключевые научные установки — эксперименты ALICE, CMS и ATLAS. Их успешное обновление не только повысит их чувствительность и надежность, но и позволит установкам работать в условиях, в которых столкновения частиц будут происходить втрое чаще, чем в прошлые циклы.

Также существенным образом будут обновлены и улучшены другие важные эксперименты в рамках БАК, в том числе детектор LHCb, созданный для поиска «новой физики», а также установки FASER-2, нацеленной на изучение частиц темной материи, и «изотопной фабрики» ISOLDE, производящей не существующие в природе элементы. Все эти обновления существенным образом продлят научную жизнь модернизированного БАК до постройки следующего большого ускорителя ЦЕРН — коллайдера FCC.

По планам организации, процесс преобразования БАК в HL-LHC завершится к середине 2030 года. При этом ученые надеются, что коллайдер будет перезапущен и начнет проходить технические проверки и проводить первые эксперименты уже в 2028 году. Следующая пауза в работе обновленного ускорительного комплекса намечена на 2033 год, после чего коллайдер продолжит работу до начала строительства FCC на его месте в 2041 году.