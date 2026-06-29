В ДРК не могут установить местонахождение почти 300 человек, заразившихся Эболой

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Местонахождение почти 300 человек, у которых в Демократической Республике Конго (ДРК) была подтверждена лихорадка Эбола, остается неизвестным. Об этом сообщил телеканал Africanews со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По данным вещательной корпорации, проблемы с системой отслеживания пациентов вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку влекут за собой риск неконтролируемого распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозировала, что к середине сентября число случаев заражения Эболой может превысить 8 тыс., а число смертей — 1,4 тыс. ВОЗ также оценивает вероятность распространения вируса на соседний Южный Судан в 70%. При худшем сценарии, как отмечает телеканал, число заражений к сентябрю может превысить 60 тыс.