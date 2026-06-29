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НОВОСТИ

Режим прекращения огня между США и Ираном сохраняется — Белый дом

17:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном остается в силе, несмотря на недавний обмен сторон ударами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Прекращение огня действует. И мы надеемся, что сможем выработать [в процессе идущих с Ираном переговоров] хорошую сделку. Президент [США Дональд Трамп] подпишет такую [сделку], которая ставит на первое место интересы нашей страны», — сказала она в прямом эфире телекомпании Fox News.

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