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НОВОСТИ

Со следующего года в Сербии восстанавливается призыв в армию на срочную службу

13:00 28.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба по призыву в Вооруженных силах Сербии будет возобновлена с марта 2027 года. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

«Наша армия становится все сильнее, и мы станем еще сильнее, когда начнется военная служба по призыву. С марта у нас будет короткая срочная служба», — отметил глава государства в ходе смотра вооружений сербской армии.

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