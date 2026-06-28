Со следующего года в Сербии восстанавливается призыв в армию на срочную службу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба по призыву в Вооруженных силах Сербии будет возобновлена с марта 2027 года. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

«Наша армия становится все сильнее, и мы станем еще сильнее, когда начнется военная служба по призыву. С марта у нас будет короткая срочная служба», — отметил глава государства в ходе смотра вооружений сербской армии.