Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» прекратил вещание в Грузии
12:30 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы выдержали невозможное, но, как это, к сожалению, часто бывало в истории Грузии, нашу крепость сломали изнутри, внешний враг с нами не справился. Нас разрушил именно тот, кто в свое время помогал в строительстве этих неприступных стен. Один из наших основателей привел к закрытию „Мтавари архи“ из-за личных целей или мести», — говорится в сообщении.
Телеканал проработал 5 лет и 8 месяцев и за это время сталкивался со многими трудностями. После прекращения эфира останется только цифровой департамент «Мтавари архи» — будут обновляться социальные сети и сайт телеканала.
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