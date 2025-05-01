Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» прекратил вещание в Грузии

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари архи» прекратил вещание из-за финансовых трудностей. Об этом говорится в заявлении телеканала.



«Мы выдержали невозможное, но, как это, к сожалению, часто бывало в истории Грузии, нашу крепость сломали изнутри, внешний враг с нами не справился. Нас разрушил именно тот, кто в свое время помогал в строительстве этих неприступных стен. Один из наших основателей привел к закрытию „Мтавари архи“ из-за личных целей или мести», — говорится в сообщении.



Телеканал проработал 5 лет и 8 месяцев и за это время сталкивался со многими трудностями. После прекращения эфира останется только цифровой департамент «Мтавари архи» — будут обновляться социальные сети и сайт телеканала.











