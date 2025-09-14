Объем перевозок грузов по сети ОАО «РЖД» снизился в январе–августе 2025 года на 6,2%

Объем перевозок грузов по сети ОАО «РЖД» снизился в январе–августе 2025 года на 6,2% в годовом выражении, до 820,6 млн т. Внутри страны за этот период было отправлено на 9,2% меньше – 474,6 млн т. Международные перевозки сократились за восемь месяцев на 1,6%, до 346 млн т. Импорт в январе–августе снизился на 6,9%, до 43,5 млн т. Транзит вырос за отчетный период на 7%, достигнув 30,7 млн т. Экспорт по сети РЖД сократился за восемь месяцев текущего года на 1,6%, до 271,8 млн т.

