Зафиксировано около 290 тысяч кибератак на портал ЦИК и более 200 тысяч на портал ДЭГ - Памфилова
10:35 14.09.2025 Источник: Интерфакс
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о сильнейшей хакерской атаке на ресурсы комиссии. "Идет беспрецедентная атака на ресурсы ЦИК, лег интернет. До сих пор его нет в здании", - сказала Памфилова в воскресенье на брифинге, посвященному ходу голосования на региональных выборах.
"Зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 200 тысяч - на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", - отметила глава ЦИК.
Она подчеркнула, что на работоспособность системы ГАС "Выборы" и ДЭГ эти атаки не повлияли. "Мы были готовы. Они (ГАС "Выборы") абсолютно автономны от глобальной системы, никакие атаки на них невозможны", - заверила Памфилова.
