0
0
141
НОВОСТИ

Зафиксировано около 290 тысяч кибератак на портал ЦИК и более 200 тысяч на портал ДЭГ - Памфилова

10:35 14.09.2025 Источник: Интерфакс

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о сильнейшей хакерской атаке на ресурсы комиссии. "Идет беспрецедентная атака на ресурсы ЦИК, лег интернет. До сих пор его нет в здании", - сказала Памфилова в воскресенье на брифинге, посвященному ходу голосования на региональных выборах.

"Зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 200 тысяч - на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", - отметила глава ЦИК. 

Она подчеркнула, что на работоспособность системы ГАС "Выборы" и ДЭГ эти атаки не повлияли. "Мы были готовы. Они (ГАС "Выборы") абсолютно автономны от глобальной системы, никакие атаки на них невозможны", - заверила Памфилова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:40 14.09.2025
В ЕК предложили способ изъятия активов РФ, который, по их мнению, поможет избежать обвинений в воровстве - СМИ
0
247
09:00 14.09.2025
Обсуждать с РФ инцидент с БПЛА Польша не готова - Ульянов
0
255
23:34 13.09.2025
Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро
0
654
23:22 13.09.2025
Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе Москвы
0
634
23:11 13.09.2025
Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира
0
633
21:00 13.09.2025
«Прогресс» с установкой для синтеза полупроводников и новым скафандром причалил к МКС
0
796
20:30 13.09.2025
Двое погибли, один пострадал в Орловской области при подрыве на ж/д путях
0
896
20:00 13.09.2025
Над Крымом и Белгородской областью сбиты 38 украинских БПЛА
0
705
19:30 13.09.2025
Аргентина может рассмотреть отправку военного контингента на Украину — посол
0
843
19:00 13.09.2025
Трамп заявил, что введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть
0
855

Возврат к списку