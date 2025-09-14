КНДР предупредила о последствиях военных учений США и Южной Кореи в регионе

21:00 Источник: Интерфакс

Северная Корея предупредила о последствиях военных учений в регионе. С 15 по 19 сентября Вашингтон и Сеул проведут командно-штабные учения. Они направлены на отработку действий по «ядерному сдерживанию и отражению ядерной угрозы со стороны КНДР». Одновременно будет проводиться еще одно военное учебное мероприятие, к которому присоединится Япония. Пхеньян заявил, что подобная «безрассудная игра мускулами» угрожает региональной безопасности и является «откровенной репетицией ядерной войны».