Обсуждать с РФ инцидент с БПЛА Польша не готова - Ульянов

09:00 Источник: Интерфакс

Министерство обороны Польши не откликается на предложение российских коллег о проведении консультаций по инциденту с беспилотниками, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Министерство обороны России предложило консультации, министерство обороны Польши не готово", - написал он в телеграм-канале.

По словам дипломата, "много элементарных вопросов без ответов", в частности, зачем России дестабилизировать ситуацию в Польше, можно ли добиться этого "19-ю безоружными беспилотниками?"

Ульянов отметил, что "подробности пока неизвестны, но выводы уже сделаны". Это "похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять".

Ранее в Варшаве сообщили, что в ночь на среду беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что "беспилотники были российскими".