0
0
69
НОВОСТИ

Обсуждать с РФ инцидент с БПЛА Польша не готова - Ульянов

09:00 14.09.2025 Источник: Интерфакс

Министерство обороны Польши не откликается на предложение российских коллег о проведении консультаций по инциденту с беспилотниками, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Министерство обороны России предложило консультации, министерство обороны Польши не готово", - написал он в телеграм-канале.

По словам дипломата, "много элементарных вопросов без ответов", в частности, зачем России дестабилизировать ситуацию в Польше, можно ли добиться этого "19-ю безоружными беспилотниками?"

Ульянов отметил, что "подробности пока неизвестны, но выводы уже сделаны". Это "похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять".

Ранее в Варшаве сообщили, что в ночь на среду беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что "беспилотники были российскими".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:40 14.09.2025
В ЕК предложили способ изъятия активов РФ, который, по их мнению, поможет избежать обвинений в воровстве - СМИ
0
71
23:34 13.09.2025
Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро
0
586
23:22 13.09.2025
Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе Москвы
0
566
23:11 13.09.2025
Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира
0
572
21:00 13.09.2025
«Прогресс» с установкой для синтеза полупроводников и новым скафандром причалил к МКС
0
745
20:30 13.09.2025
Двое погибли, один пострадал в Орловской области при подрыве на ж/д путях
0
849
20:00 13.09.2025
Над Крымом и Белгородской областью сбиты 38 украинских БПЛА
0
669
19:30 13.09.2025
Аргентина может рассмотреть отправку военного контингента на Украину — посол
0
803
19:00 13.09.2025
Трамп заявил, что введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть
0
815
18:30 13.09.2025
Россия ведет праведную войну — Путин
0
989

Возврат к списку