Обсуждать с РФ инцидент с БПЛА Польша не готова - Ульянов
09:00 14.09.2025 Источник: Интерфакс
Министерство обороны Польши не откликается на предложение российских коллег о проведении консультаций по инциденту с беспилотниками, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Министерство обороны России предложило консультации, министерство обороны Польши не готово", - написал он в телеграм-канале.
По словам дипломата, "много элементарных вопросов без ответов", в частности, зачем России дестабилизировать ситуацию в Польше, можно ли добиться этого "19-ю безоружными беспилотниками?"
Ульянов отметил, что "подробности пока неизвестны, но выводы уже сделаны". Это "похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять".
Ранее в Варшаве сообщили, что в ночь на среду беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что "беспилотники были российскими".
НОВОСТИ
- 09:40 14.09.2025
- В ЕК предложили способ изъятия активов РФ, который, по их мнению, поможет избежать обвинений в воровстве - СМИ
- 23:34 13.09.2025
- Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро
- 23:22 13.09.2025
- Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе Москвы
- 23:11 13.09.2025
- Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира
- 21:00 13.09.2025
- «Прогресс» с установкой для синтеза полупроводников и новым скафандром причалил к МКС
- 20:30 13.09.2025
- Двое погибли, один пострадал в Орловской области при подрыве на ж/д путях
- 20:00 13.09.2025
- Над Крымом и Белгородской областью сбиты 38 украинских БПЛА
- 19:30 13.09.2025
- Аргентина может рассмотреть отправку военного контингента на Украину — посол
- 19:00 13.09.2025
- Трамп заявил, что введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть
- 18:30 13.09.2025
- Россия ведет праведную войну — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать