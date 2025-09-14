0
0
0
НОВОСТИ

В ЕК предложили способ изъятия активов РФ, который, по их мнению, поможет избежать обвинений в воровстве - СМИ

09:40 14.09.2025 Источник: РБК

Европейская комиссия предложила отправить миллиарды евро замороженных российских активов Украине при помощи долговых расписок, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Комиссия полагает, что обмен наличных на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном позволит избежать обвинений в конфискации денег.

По словам одного из источников, это могло бы высвободить значительный поток дополнительного финансирования военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 14.09.2025
Обсуждать с РФ инцидент с БПЛА Польша не готова - Ульянов
0
126
23:34 13.09.2025
Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро
0
590
23:22 13.09.2025
Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе Москвы
0
569
23:11 13.09.2025
Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира
0
576
21:00 13.09.2025
«Прогресс» с установкой для синтеза полупроводников и новым скафандром причалил к МКС
0
747
20:30 13.09.2025
Двое погибли, один пострадал в Орловской области при подрыве на ж/д путях
0
851
20:00 13.09.2025
Над Крымом и Белгородской областью сбиты 38 украинских БПЛА
0
671
19:30 13.09.2025
Аргентина может рассмотреть отправку военного контингента на Украину — посол
0
807
19:00 13.09.2025
Трамп заявил, что введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть
0
817
18:30 13.09.2025
Россия ведет праведную войну — Путин
0
990

Возврат к списку