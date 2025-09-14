В ЕК предложили способ изъятия активов РФ, который, по их мнению, поможет избежать обвинений в воровстве - СМИ
09:40 14.09.2025 Источник: РБК
Европейская комиссия предложила отправить миллиарды евро замороженных российских активов Украине при помощи долговых расписок, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Комиссия полагает, что обмен наличных на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном позволит избежать обвинений в конфискации денег.
По словам одного из источников, это могло бы высвободить значительный поток дополнительного финансирования военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.
