0
0
0
НОВОСТИ

Восстановлено движение поездов на участке Санкт-Петербург — Вырица

17:38 14.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов на участке Санкт-Петербург — Вырица (Гатчинский округ) восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября, поезда следуют с ограничением скорости. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Вместе с тем «на участке Санкт-Петербург — Сиверская продолжаются восстановительные работы», также сообщили в компании. Для перевозки пассажиров администрация Ленинградской области выделила автобусы большой вместимости по следующим направлениям: Луга — Сиверская; Мшинская — Сиверская; Дивенская — Сиверская; Низовская — Сиверская; Строганово — Сиверская.

«На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтеров для направления пассажиров на посадку в автобусы», — добавили в ОЖД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11927
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12288
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11577
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11915
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11902
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11899
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11750
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11935
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11811
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11630

Возврат к списку