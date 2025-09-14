Восстановлено движение поездов на участке Санкт-Петербург — Вырица

17:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов на участке Санкт-Петербург — Вырица (Гатчинский округ) восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября, поезда следуют с ограничением скорости. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Вместе с тем «на участке Санкт-Петербург — Сиверская продолжаются восстановительные работы», также сообщили в компании. Для перевозки пассажиров администрация Ленинградской области выделила автобусы большой вместимости по следующим направлениям: Луга — Сиверская; Мшинская — Сиверская; Дивенская — Сиверская; Низовская — Сиверская; Строганово — Сиверская.

«На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтеров для направления пассажиров на посадку в автобусы», — добавили в ОЖД.