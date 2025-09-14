0
НОВОСТИ

Снижение ставки до 17% недостаточно для того, чтобы активизировать инвестиционную активность бизнеса - Шохин

19:45 14.09.2025 Источник: Интерфакс

Решение совета директоров ЦБ РФ о снижении ставки на 100 базисных пунктов, до 17%, недостаточно для того, чтобы активизировать инвестиционную активность бизнеса, нужны более радикальные шаги, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Снижение ключевой ставки до 17% – это шаг в верном направлении. Бизнес приветствует закрепившуюся тенденцию на снижение ставки, хотя мы понимаем, что 17% – это слишком высокий уровень для того, чтобы бизнес вернулся к активной инвестиционной повестке», – сказал он. «Очень ждем дальнейшего – более радикального – снижения», – добавил Шохин. Ранее он говорил, что бизнес рассчитывает на поэтапное сокращение уровня ставки ЦБ, с тем чтобы к концу года она достигла уровня в 14%. В пятницу совет директоров ЦБ понизил ставку до 17% с 18%. Вариант снижения ключевой ставки на 200 базисных пунктов, который рынок считал основным перед сентябрьским заседанием совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, даже не рассматривался, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

