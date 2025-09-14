Депутат Верховной рады: «Нафтогаз» ходит с протянутой рукой по всему миру...

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине необходимо изыскать более 2,5 млрд евро на закупку 5,5 млн кубометров газа, чтобы выдержать отопительный сезон. Об этом сообщил член профильного комитета Верховной рады Сергей Нагорняк, отметив, что компания «Нафтогаз» «ходит с протянутой рукой по всему миру».

«Немногим больше 11 млрд кубометров газа в газохранилищах. Этого мало для прохождения отопительного сезона. „Нафтогаз“ продолжает закупать за рубежом, но на этот газ нужны средства в размере более чем 2,5 млрд евро. Нам не хватает более 5,5 млрд кубометров газа, и чтобы его закупить, нужно более 2,5 млрд евро», — сказал депутат эфире телеканала «Киев-24».

По его словам, «Нафтогаз» просит кредиты в европейских банках и гранты в других странах. «Нафтогаз» ходит с протянутой рукой по всему миру. <…> Вернее они просят двумя руками: одной на газ и второй — на обновление инфраструктуры», — сказал депутат.