0
0
159
НОВОСТИ

Депутат Верховной рады: «Нафтогаз» ходит с протянутой рукой по всему миру...

14:50 14.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине необходимо изыскать более 2,5 млрд евро на закупку 5,5 млн кубометров газа, чтобы выдержать отопительный сезон. Об этом сообщил член профильного комитета Верховной рады Сергей Нагорняк, отметив, что компания «Нафтогаз» «ходит с протянутой рукой по всему миру».

«Немногим больше 11 млрд кубометров газа в газохранилищах. Этого мало для прохождения отопительного сезона. „Нафтогаз“ продолжает закупать за рубежом, но на этот газ нужны средства в размере более чем 2,5 млрд евро. Нам не хватает более 5,5 млрд кубометров газа, и чтобы его закупить, нужно более 2,5 млрд евро», — сказал депутат эфире телеканала «Киев-24».

По его словам, «Нафтогаз» просит кредиты в европейских банках и гранты в других странах. «Нафтогаз» ходит с протянутой рукой по всему миру. <…> Вернее они просят двумя руками: одной на газ и второй — на обновление инфраструктуры», — сказал депутат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:50 14.09.2025
На Октябрьской железной дороге произошло два инцидента
0
455
10:35 14.09.2025
Зафиксировано около 290 тысяч кибератак на портал ЦИК и более 200 тысяч на портал ДЭГ - Памфилова
0
415
09:40 14.09.2025
В ЕК предложили способ изъятия активов РФ, который, по их мнению, поможет избежать обвинений в воровстве - СМИ
0
567
09:00 14.09.2025
Обсуждать с РФ инцидент с БПЛА Польша не готова - Ульянов
0
509
23:34 13.09.2025
Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро
0
836
23:22 13.09.2025
Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе Москвы
0
786
23:11 13.09.2025
Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира
0
750
21:00 13.09.2025
«Прогресс» с установкой для синтеза полупроводников и новым скафандром причалил к МКС
0
927
20:30 13.09.2025
Двое погибли, один пострадал в Орловской области при подрыве на ж/д путях
0
1034
20:00 13.09.2025
Над Крымом и Белгородской областью сбиты 38 украинских БПЛА
0
817

Возврат к списку