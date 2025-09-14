Новый премьер-министр Франции начинает карьеру с наихудшим рейтингом среди предшественников

20:23 Источник: Интерфакс

Новый премьер-министр Франции начинает карьеру с наихудшим рейтингом среди предшественников. Согласно опросу социологической компании Ipsos/BVA, Себастьен Лекорню пользуется поддержкой всего 16% опрошенных, против него высказались 40%. Предшественник нового главы правительства Франсуа Байру на старте своего мандата набрал 20% одобрения. Рейтинг всех предыдущих премьеров со второго срока президента Эмманюэля Макрона, который начался в 2022 году, находился в пределах 27–37%. Французы также считают, что Лекорню не сумеет найти компромисс с парламентом по спорному проекту бюджета, из-за которого Байру и ушел в отставку.